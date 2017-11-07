Наиль Якупов: "Дюшен говорит: "Кажется, меня обменяли". Я отвечаю: "Блин, нам же на смену сейчас!"

Нападающий "Колорадо" Наиль Якупов выразил надежду, что обмен Мэтта Дюшена в "Оттаву" пойдет на пользу и хоккеисту, и клубу. Обмен игрока призошел прямо во время матча "Эвеланш" против "Айлендерс" (4:6). Дюшен провел на льду 1 минуту 59 секунд, после чего отправился в раздевалку.

- Все расспрашивают нас про недавний обмен Мэтта Дюшена, оказавшегося в "Оттаве", - приводит слова Якупова русскоязычная версия сайта НХЛ. - Спору нет, он был нашим ведущим центрфорвардом и просто классным игроком, от которого многое зависело. Лично мне очень нравилось играть с ним в одном звене: опытный парень, девятый год в команде, выступал и на чемпионатах мира, и на Кубке мира. Топовый центр, что там говорить. Но все знают и о том, что история с его обменом случилась не внезапно. Ее завершения все давно ждали, включая самого Мэтта. Это бизнес: клуб совершил обмен, и теперь мы получим за Датчи целую группу молодых игроков и драфт-пики.

Очень необычным (назовем это так), получился сам момент, когда сделка состоялась. До этого единственный известный мне случай, когда игрока обменяли прямо во время матча, случился с Майком Камаллери, которого в 2012 году отправили из "Монреаля" в "Калгари". Я тогда был еще совсем молодым и просто поверить не мог, что это произошло. И тут вдруг такое! Играем в Нью-Йорке с "Айлендерс", уже наша смена приближается, мы с Датчи сидим рядом, готовимся выходить, как вдруг позади нас начинается какая-то суета: выходит доктор, что-то говорит тренеру, тренер в панике пытается что-то переосмыслить... Датчи оборачивается, смотрит на них и говорит: "Кажется, меня обменяли". Я просто в осадок выпал. Говорю: "Блин, подожди, нам же на смену сейчас!"

На самом деле, немножко грустно было. Мы с ним потом в раздевалке еще немного поговорили, обсудили всю ситуацию, но этот разговор я оставлю между нами. Дай бог, чтобы его обмен сработал для обеих сторон. Чтобы сам он в "Сенаторз" почувствовал себя в своей тарелке, а игроки, которые окажутся у нас, здесь освоились и тоже принесли пользу. Знаю, что одним из них будет Владислав Каменев, с которым я пока не знаком. Знаю только, что он играл в "Магнитке", и еще видел несколько матчей с его участием за молодежную сборную Валерия Брагина на чемпионате мира.