"Миннесота" в гостях победила "Анахайм"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях победила "Анахайм" со счетом 5:1. Дубль оформил Микаэль Гранлунд. Кроме того, на его счету результативная передача.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" - "Миннесота" - 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Голы: Гринуэй - 2 (Эрикссон Эк, Койл), 1:48 - 0:1. Зукер - 5 (Гранлунд, Сперджен), 23:19 - 0:2. Гранлунд - 8 (Зукер, Бродин), 27:17 - 0:3. Оберг - 5 (бол., Линдхольм, Монтур), 36:53 - 1:3. Бродин - 3 (Сперджен), 50:06 - 1:4. Гранлунд - 9 (Зукер, Стаал), 56:03 - 1:5.

Вратари: Гибсон - Стэлок.

Штраф: 13 - 9.

Броски: 21 (5+9+7) - 43 (19+14+10).

Наши: - - -.

10 ноября. Анахайм. Honda Center.