"Миннесота" в гостях обыграла "Ванкувер"

"Миннесота" в матче регулярного чемпионата НХЛ в гостях обыграла "Ванкувер" со счетом 5:2. Победной оказалась шайба Эрика Стаала.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Ванкувер" - "Миннесота" - 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)

Голы: Дель Зотто - 6 (Хорват, Ганье), 0:53 - 1:0. Паризе - 7 (Нидеррайтер, Дамба), 1:42 - 1:1. Каллен - 10 (Эннис, Койл), 22:46 - 1:2. Йокинен - 3 (Гудбрэнсон, Д. Седин), 27:51 - 2:2. Стаал - 37 (Гранлунд, Сперджен), 35:38 - 2:3. Койл - 9 (п.в., Каллен), 59:16 - 2:4. Фолиньо - 7 (Олофссон, Винник), 59:46 - 2:5.

Вратари: Нильссон (58:17 - 59:16) - Дубник.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 32 (11+8+13) - 36 (14+14+8).

Наши: - - -.

10 марта. Ванкувер. Rogers Arena.