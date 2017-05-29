Мэттью Мюррей: "Два финала подряд случаются очень редко, постараюсь не упустить свой шанс"

Вратарь "Питтсбурга" Мэттью Мюррей в преддверии финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" отметил, что для него большая честь выступать за "Пингвинз". Он также добавил, что постарается не упустить шанс стать обладателем Кубка Стэнли второй год подряд.

– Мне очень повезло. Я снова в финале, во второй раз подряд, – приводит официальный сайт НХЛ слова Мюррея. – Я понимаю, что такое происходит очень редко. Просто у нас особенная команда, и мне очень приятно, что я играю в ней. Для меня это большая честь. Никто не знает, когда такой шанс появится снова. Я постараюсь не упустить его. Это уникальный опыт.

Напомним, что в финале "Питтсбург" встретится с "Нэшвиллом". Первая игра серии до четырех побед пройдет 30 мая. Отметим, "Пингвинз" являются действующим обладателем Кубка Стэнли.