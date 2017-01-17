Мэтт Нисканен: "В матче "Вашингтон" – "Питтсбург" было четыре или пять поворотных моментов"

Защитник "Вашингтона" Мэтт Нисканен после поражения своей команды от "Питтсбурга" (7:8) в матче регулярного чемпионата НХЛ признался, что в игре было четыре или пять поворотных моментов. Добавим, что команды провели самый результативный период за всю историю встреч друг с другом.

– В матче было четыре или пять поворотных моментов, – приводит официальный сайт НХЛ слова Нисканена. – Соперник совершил несколько потрясающих рывков и полностью доминировал на льду. Был момент, когда казалось, что "Вашингтону" удастся вернуться в игру. Потрясающая игра.

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