06:40 | Хоккей — НХЛ

Мэтт Мюррей: "Я разочарован решением арбитров засчитать третий гол "Вашингтона"

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Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ отметил, что судьи приняли неверное решение в эпизоде с голом Бретта Коннолли. Игрок "Кэпиталз" перед взятием ворот клюшкой ударил по щитку Мюррэя.

- Я был довольно разочарован решением засчитать второй гол, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Мюррея. - Как вратарь, ты хочешь иметь возможность делать свою работу, и когда происходит нечто подобное, ты надеешься, что соответствующее правило будет соблюдено.

Засудили ли "Питтсбург"? Три ключевых решения арбитров в матче с "Вашингтоном"

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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igogohruhru

Конолли задел ногу Мюррея незадолго до второго гола Враны, но при этом он сам забил третий (чистый).

08:25

Oblivion81

МЭТТ МЮРРЕЙ: "Я РАЗОЧАРОВАН РЕШЕНИЕМ АРБИТРОВ ЗАСЧИТАТЬ ТРЕТИЙ ГОЛ "ВАШИНГТОНА" - заголовок. - Я был довольно разочарован решением засчитать ВТОРОЙ гол, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ

08:08

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