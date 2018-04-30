Мэтт Мюррей: "Я разочарован решением арбитров засчитать третий гол "Вашингтона"

Голкипер "Питтсбурга" Мэтт Мюррей после второго матча второго раунда плей-офф НХЛ отметил, что судьи приняли неверное решение в эпизоде с голом Бретта Коннолли. Игрок "Кэпиталз" перед взятием ворот клюшкой ударил по щитку Мюррэя.

- Я был довольно разочарован решением засчитать второй гол, - приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Мюррея. - Как вратарь, ты хочешь иметь возможность делать свою работу, и когда происходит нечто подобное, ты надеешься, что соответствующее правило будет соблюдено.

Засудили ли "Питтсбург"? Три ключевых решения арбитров в матче с "Вашингтоном"