14:01 | Хоккей — НХЛ

Мэр Вашингтона поздравила "Кэпиталз" с выходом в финал Кубка Стэнли

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Мэр Вашингтона Мюриел Баузер на своей официальной странице в Твиттере поздравила столичную команду с выходом в финал Кубка Стэнли. "Кэпиталз" обыграли "Тампу-Бэй" в заключительном матче полуфинала со счетом 4:0. Общий счет в серии составил 4-3.

– Что за игра! Поздравляю "Кэпиталз" с исторической победой. Горжусь вами и надеюсь, что Кубок вернется домой! – написала Баузер.

Первый матч финальной серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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maks55555

А что Кубок Стэнли родом из Вашингтона, чтобы туда возвращаться домой?

14:10

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