Мэр Вашингтона поздравила "Кэпиталз" с выходом в финал Кубка Стэнли

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер на своей официальной странице в Твиттере поздравила столичную команду с выходом в финал Кубка Стэнли. "Кэпиталз" обыграли "Тампу-Бэй" в заключительном матче полуфинала со счетом 4:0. Общий счет в серии составил 4-3.

– Что за игра! Поздравляю "Кэпиталз" с исторической победой. Горжусь вами и надеюсь, что Кубок вернется домой! – написала Баузер.

Первый матч финальной серии "Вегас" – "Вашингтон" состоится 29 мая, начало – в 3.00 по московскому времени.