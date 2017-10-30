Майк Салливан - о поражении от "Виннипега" 1:7: "Трудно побеждать, когда играешь таким образом"

Главный тренер "Питтсбурга" Майк Салливан после поражения от "Виннипега" (1:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ выразил свое недовольство игрой "Пингвинов". Специалист заявил, что игроки не выполнили никакой установки на эту встречу.

– Это разочаровывает, – цитирует официальный сайт НХЛ Салливана. – Нужно играть правильно, мы часто говорим, что нужно владеть шайбой в атаке, говорим больше атаковать, но на деле все выходит иначе. Трудно побеждать, когда играешь таким образом.

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