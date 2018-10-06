Марков прокомментировал слова генерального менеджера "Монреаля"

Бывший защитник "Монреаля" Андрей Марков, ныне выступающий за "Ак Барс", прокомментировал высказывание генерального менеджера канадского клуба Марка Бержевена.

- Зарплата Маркова по его прошлому контракту составляла 5,75 миллиона долларов за сезон, – сказал менеджер. – Я предлагал ему оклад в 4,2 миллиона плюс бонусы. Если бы он продолжил играть на своем уровне, то легко смог бы получить эти бонусы и зарабатывать столько, сколько хотел. Маркову стоило нанять агента. Несколько агентов спрашивали меня, почему он не принял предложение, они не могли это понять. После этого он хотел согласиться на сделку, но было уже слишком поздно, потому что он подписал контракт с "Ак Барсом". Поэтому я не жалею о том, что сделал.

– Как прокомментируете слова Бержевена о вас и Радулове? Ожидали такого от человека, с которым более четырех лет работали?

– У каждого свои мысли. Если он так считает, пусть так говорит. Это его мнение. У Радулова и у меня есть свое мнение на этот счет, - цитируют Маркова "Известия".

– Ничего не хотите ответить ему?

– Удачи Бержевену.

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