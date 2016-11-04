Мариан Хосса: "Как же умно в моменте с моей первой шайбой сыграл Панарин"

Нападающий "Чикаго" Мариан Хосса, забросивший две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Колорадо" (4:0), отметил игру форварда Артемия Панарина. Россиянин ассистировал словаку в эпизоде с его первой шайбой в игре.

– Как же умно в этом моменте сыграл Панарин, – цитирует пресс-служба НХЛ Хоссу. – Он увидел, что я готов совершить рывок и бросил мне шайбу прямо под клюшку. Как только я понял, что он увидел мой маневр, я всем телом включился в борьбу, использовал свою мощь для того, чтобы оторваться от оппонента и использовать момент.