Малкин стал второй звездой октября в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте объявила имена лучших хоккеистов октября. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой месяца. На счету 32-летнего игрка 19 (6+13) очков в 10 встречах.

Форвард "Колорадо" Микко Рантанен признан первой звездой. 22-летний финн записал на свой счет 21 (5+16) очко в 12 играх

На третьем месте расположился форвард "Чикаго" Патрик Кейн, который отметился 18 (11+7) очками в 12 матчах.

Лучшим новичком месяца стал 19-летний нападающий "Ванкувера" Элиас Петтерссон, набравший 10 (7+3) в девяти играх.