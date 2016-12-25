Максим Талбот: "Сказал, что Овечкин – "мешок дерьма", своим друзьям, не думая, что кто-то может это услышать"

Нападающий "Локомотива" Максим Талбот в интервью "СЭ" подчеркнул, что однажды нелицеприятно отозвался о форварде "Вашингтона" Александре Овечкине на радио, не думая, что кто-то может это услышать. Он подчеркнул, что между ними нет никакого конфликта.

– Однажды вы сказали, что Овечкин – "мешок дерьма". Мол, вы встречались с ним, причем вас познакомил Малкин, и у вас осталось от него сплошь плохое впечатление. Он девушку у вас увел?

– Нет, нет. Это старая история. Одним утром я сказал это шутливо на радио своим друзьям, не думая, что кто-то может это услышать. Но я встречался с ним после этого. Между нами все хорошо. Я не думаю, что на этом стоит акцентировать внимание. Но это в любом случае привлекло еще большее внимание к противостоянию "Питтсбурга" с "Вашингтоном".

– Вы ненавидели друг друга?

– Ненависти не было, но противостояние было, и еще какое. Овечкин против Кросби – это же потрясающе. И мы же не раз встречались в плей-офф, там даже подогревать интерес не надо было, настолько это все было интересно. (Игорь ЕРОНКО)

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