Максим Летунов: "Я останусь здесь, в Сан-Хосе. Это будет огромным шагом в развитии"

Нападающий Максим Летунов, тренирующийся в лагере "Сан-Хосе" отметил, что хочет остаться в клубе. Ранее сообщалось, что россиянин начнет сезон в АХЛ.

– Я был уже в пяти лагерях, это мой пятый, – цитирует русскоязычный сайт НХЛ Летунова. – Каждый год я беру что-то новое из каждого лагеря. Я встречаюсь с новыми ребятами, вижу новые упражнения на льду. Я хочу играть в быстрый хоккей, я плеймейкер. И я останусь здесь, в Сан-Хосе. Я думаю, что это будет огромным шагом в моем развитии, поэтому я с нетерпением жду этого.

Последние три года 22-летний хоккеист выступал в лиге NCAA в составе Университета Коннектикута. В минувшем сезоне он набрал 28 (12+16) очков в 36 играх чемпионата.