Макдэвид стал пятым игроком НХЛ, сделавшим 200 результативных передач к 22 годам

Форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид сделал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампой-Бэй" (3:6). Он достиг отметки в 200 ассистов за карьеру.

McDavid also became the fifth youngest player in NHL history at the point of his 200th career assist. #NHLStats #TBLvsEDM pic.twitter.com/BptWcQuxbJ – NHL Public Relations (@PR_NHL) 23 декабря 2018 г.

Хоккеист стал пятым игроком в истории НХЛ, который сделал 200 ассистов к 22 годам. В день матча ему был 21 год и 343 дня. В более юном возрасте до этой отметки добрались четыре игрока: Уэйн Гретцки (20 лет 265 дней), Сидни Кросби (21 год 72 дня), Марио Лемье (21 год 177 дней) и Дэйл Хаверчук (21 год 251 день).

В текущем сезоне в активе хоккеиста 52 (19+33) очка в 35 играх.

Все про НХЛ – здесь.