Макдэвид - лучший бомбардир регулярного чемпионата, Кучеров - 5-й

Нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид выиграл бомбардирскую гонку НХЛ, набрав 100 (30+70) очков в регулярном чемпионате. Он стал вторым игроком "Ойлерз" после Уэйна Гретцки, которому удавалось выиграть "Арт Росс Трофи". Для 20-летнего форварда этот сезон стал вторым в карьере в НХЛ.
Второе место в гонке занял нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби с 89 (44+45) очками, третье - Патрик Кейн из "Чикаго", на счету которого также 89 (34+55) очков. Четвертым стал Никлас Бекстрем из "Вашингтона" с 86 (23+63) очками. Замкнул первую пятерку российский форвард "Тампы" Никита Кучеров, у которого 85 (40+45) очков.
Владимир Тарасенко из "Сент-Луиса" набрал 75 (39+36) очков и занял 10-е место, 11-м стал Артемий Панарин из "Чикаго" - 74 (31+43) очка. Евгений Малкин на 14-м месте с 72 (33+39) очками, Александр Овечкин - на 21-м с 69 (33+36).
Айртон)
Красава, Макди!)) Пробил таки соточку!)) Зы. Панарину с его липовым Колдырем за счёт травмы канадца привет!))
08:10
spetrov
...В этой части.
07:58
spetrov
spawn0, или их главного тренера.
07:58
Adios Amigos R...
Раньше с такими цифрами и в двадцатку было проблематично попасть:%)))
07:54
spawn0
провальная регулярка Ови...
07:44