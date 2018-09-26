Нападающий сборной Финляндии и "Филадельфии" Йори Лехтеря подозревается в торговле наркотиками. Как сообщает MTV, в деле о двух килограммах кокаина в настоящее время есть 23 подозреваемых, среди которых и бывший игрок "Сибири". Сам Лехтеря отрицает причастность к наркобизнесу.

По данным полиции, наркотики попали в Финляндию из Голландии и должны были распространяться в районе Тампере. В рамках продолжающегося полицейского расследования спецслужбы провели серию обысков. Также было конфисковано имущество и драгоценности стоимостью около 650 тысяч евро. Пока решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемым, в том числе Лехтеря.