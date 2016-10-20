Лайне - самый молодой европеец, оформивший хет-трик в НХЛ

Форвард "Виннипега" Патрик Лайне, оформивший свой первый хет-трик в НХЛ в матче с "Торонто", стал вторым самым молодым европейским игроком в лиге, которому это удалось сделать, сообщает пресс-служба НХЛ. На данный момент финскому хоккеисту исполнилось 18 лет и 183 дня. Таким образом, он опередил россиянина Никиту Филатова, который в 2009 году оформил свой первый и единственный хет-трик в НХЛ в возрасте 18 лет и 230 дней.

Самым же молодым автором хет-трика в НХЛ является Джордан Стаал, который 10 февраля 2007 года в возрасте 18 лет и 153 дней оформил хет-трик в составе "Питтсбурга".