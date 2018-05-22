Ламорелло стал президентом "Нью-Йорка" по хоккейным операциям

"Нью-Йорк" объявил о назначении функционера Лу Ламорелло на должность президента по хоккейным операциям, сообщает Sportsnet. Ранее 75-летний специалист покинул пост генерального менеджера "Торонто" после трех лет работы.

- Я очень рад присоединиться к клубу с такой богатой историей и с нетерпением жду работы с совладельцем клуба Скоттом Малкиным и со всеми в "Айлендерс", - сказал Ламорелло.

В свою очередь в клубе заявили, что специалист получит все необходимые ресурсы и поддержку. Он будет отвечать за построение системы подготовки хоккеистов, организацию селекционной работы, взаимодействие с тренерским штабом и игроками и многое другое.

Отметим, что Ламорелло вошел в историю как президент и генменджер "Нью-Джерси", которым управлял 28 лет. Вместе с "Дьяволами" специалист стал трехкратным обладателем кубка Стэнли.