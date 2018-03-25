Кузнецов оформил дубль в матче с "Монреалем". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". В самом начале третьего периода он сделал счет 5:2 в пользу своей команды.
25-летний россиянин проводит первую встречу после возвращения в строй после травмы. Этот гол стал для него 23-м в текущем сезоне.
Кузнецов отметил голом возвращение в строй после травмы. Видео
Another incredible feed from @backstrom19 #EvergreenCaption #CapsHabs pic.twitter.com/aO8Hulnejc– Washington Capitals (@Capitals) 25 марта 2018 г.
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kargot
Шурик в пустые не забил...
05:08
HarryAngel
Да хрен с этим кузей. Овцов не забивает, вот беда. Ждет когда козленок очередной хет-трик сделает.
04:57