Кузнецов оформил дубль в матче с "Монреалем". Видео

Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". В самом начале третьего периода он сделал счет 5:2 в пользу своей команды.

25-летний россиянин проводит первую встречу после возвращения в строй после травмы. Этот гол стал для него 23-м в текущем сезоне.

Кузнецов отметил голом возвращение в строй после травмы. Видео