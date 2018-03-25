04:15 | Хоккей — НХЛ

Кузнецов оформил дубль в матче с "Монреалем". Видео

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Российский нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Монреаля". В самом начале третьего периода он сделал счет 5:2 в пользу своей команды.

25-летний россиянин проводит первую встречу после возвращения в строй после травмы. Этот гол стал для него 23-м в текущем сезоне.

Кузнецов отметил голом возвращение в строй после травмы. Видео

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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kargot

Шурик в пустые не забил...

05:08

HarryAngel

Да хрен с этим кузей. Овцов не забивает, вот беда. Ждет когда козленок очередной хет-трик сделает.

04:57

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