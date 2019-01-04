Кучеров повторил рекорды Ягра, Лемье и Экмана

"Тампа-Бэй" обыграла" "Лос-Анджелес" (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард Никита Кучеров набрал четыре очка (один гол и три результативные передачи).

В последних пяти матчах россиянин трижды набирал не менее четырех очков. Так, в его активе 1+4 очка в матче с "Эдмонтоном" (6:3) и 1+3 в игре с "Филадельфией" (6:5).

25-летний форвард, таким образом, повторил достижения Марио Лемье, Яромира Ягра и Нильса Экмана. Всем им удавалось набирать не менее четырех очков трижды в пяти играх кряду. Только Лемье это удалось дважды.

Также Кучеров лидирует в списке бомбардиров НХЛ - 69 (20+49) очков.

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