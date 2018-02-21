05:30 | Хоккей — НХЛ

Кучеров обманул Холтби и забросил шайбу ему между ног. Видео

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Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 4:2 в пользу своей команды.

Эта шайба стала для Кучерова 32-й в сезоне. Всего на его счету теперь 78 очков. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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vladvl7777

гол имени Кучерова-Холтби)))

08:17

кедрнедр1994

Он сам себя обманул

07:10

Ydgin

Бедолага Холтби опять на тот же финт купился... он скоро Куча ненавидеть будет)))

07:10

arsland

такой гол скоро назовут гол имени кучерова

05:54

redgy

В хайлайты сезона

05:50

fifa_guru

припомнил матч звезд)))

05:46

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