Кучеров обманул Холтби и забросил шайбу ему между ног. Видео

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 4:2 в пользу своей команды.
Эта шайба стала для Кучерова 32-й в сезоне. Всего на его счету теперь 78 очков. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров.
Unbelievable. Kucherov with some silky moves pic.twitter.com/A2IQ6tK64i– Sin Bin Fuel (@SinBinFuel) 21 февраля 2018 г.
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vladvl7777
гол имени Кучерова-Холтби)))
08:17
кедрнедр1994
Он сам себя обманул
07:10
Ydgin
Бедолага Холтби опять на тот же финт купился... он скоро Куча ненавидеть будет)))
07:10
arsland
такой гол скоро назовут гол имени кучерова
05:54
redgy
В хайлайты сезона
05:50
fifa_guru
припомнил матч звезд)))
05:46