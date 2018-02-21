Кучеров обманул Холтби и забросил шайбу ему между ног. Видео

Нападающий "Тампы-Бэй" Никита Кучеров забросил шайбу в ворота "Вашингтона" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин сделал счет 4:2 в пользу своей команды.

Эта шайба стала для Кучерова 32-й в сезоне. Всего на его счету теперь 78 очков. Россиянин лидирует в гонке бомбардиров.