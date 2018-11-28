Ковальчук не набрал очков в десятом матче подряд

Российский нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук не набирает очки уже 10-ю игру подряд. В матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувера" (2:1 ОТ) он провел на льду (в 4-м звене) 9 минут 5 секунд. На его счету один бросок. Уже второй матч подряд россиянин играет в 4-м звене.

Последний раз Ковальчук набирал очки три недели назад – в матче с "Анахаймом". Тогда форвард забросил шайбу и отдал две передачи.

Всего в 24 матчах этого сезона Ковальчук набрал 14 (5+9) очков при показателе полезности "-13".