"Колорадо" выставил Миронова на драфт отказов

По информации Complete Hockey News, "Колорадо" выставил защитника Андрея Миронова на драфт отказов. После этого стороны смогут расторгнуть контракт и, как сообщал "СЭ", игрок вернется в Россию.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за "Эвеланш", набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". В АХЛ за "Сан-Антонио" на его счету 9 (1+8) очков в 26 матчах при показателе полезности "+2".

Напомним, ранее Миронов выступал в КХЛ за московское "Динамо", которое уже завершило сезон. Миронов в лиге является неограниченно свободным агентом.