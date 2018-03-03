11:01 | Хоккей — НХЛ

"Колорадо" выставил Миронова на драфт отказов

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По информации Complete Hockey News, "Колорадо" выставил защитника Андрея Миронова на драфт отказов. После этого стороны смогут расторгнуть контракт и, как сообщал "СЭ", игрок вернется в Россию.

В текущем сезоне хоккеист провел 10 матчей за "Эвеланш", набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2". В АХЛ за "Сан-Антонио" на его счету 9 (1+8) очков в 26 матчах при показателе полезности "+2".

Напомним, ранее Миронов выступал в КХЛ за московское "Динамо", которое уже завершило сезон. Миронов в лиге является неограниченно свободным агентом.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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True Timati

Зачем сваливать обратно в КоЛХоз? Вашикам перед пловом пригодился для глубины скамейки. Вместо пенсионера Орпика

14:52

gibson

А если его кто-нибудь заберет, тогда что?:-)

14:50

maks55555

А чем его статистика плоха в НХЛ?

12:44

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