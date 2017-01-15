"Колорадо" проиграл "Нэшвиллу", Григоренко заработал одно очко

"Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Колорадо" со счетом 3:2. Победную шайбу забросил нападающий Филип Форсберг. Результативную передачу в этой встрече на свой счет записал нападающий "Эвеланш" Михаил Григоренко, который провел на площадке 12 минут 47 секунд. Защитник Никита Задоров завершил матч с коэфициентом "+1", Федор Тютин - "-2". Вратарь Семен Варламов отразил 29 бросков из 32.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Нэшвилл" - 2:3 (1:0, 1:1, 0:2)

Голы: Ландескуг - 8 (Дюшен, Нието), 4:07 - 1:0. Бошемен - 1 (ГРИГОРЕНКО), 22:21 - 2:0. Маклеод - 2 (Золнирчук, Грант), 27:52 - 2:1. Фишер - 12 (Уотсон), 45:00 - 2:2. Форсберг - 11 (Джохансен), 48:06 - 2:3.

Вратари: ВАРЛАМОВ (57:45) - Ринне.

Штраф: 26 - 13.

Броски: 30 (8+12+10) - 32 (15+9+8).

Наши: Григоренко (12:47/2/+1), Задоров (21:49/2/1), Тютин (17:54/1/-2) - -.

Денвер. Pepsi Center.