"Коламбус" может обменять Панарина и Бобровского

Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекалайнен сказал, что клуб пока не может договориться о новых контрактах с нападающим Артемием Панариным и вратарем Сергеем Бобровским. Действующие соглашения россиянин с "Блю Джэкетс" рассчитаны на один сезон. По истечении этого срока он станет неограниченно свободным агентом.

– Мы хотим, чтобы они остались, но пока не смогли добиться успеха в переговорах с ними, – приводит слова Кекалайнена русскоязычная версия сайта НХЛ. – Но мы по-прежнему настроены оптимистично и считаем, что они могут сыграть огромную роль в будущем нашей команды, – сказал Кекалайнен, которого цитирует официальный сайт НХЛ. – Мы соберем хороший состав и рассчитываем на них. Таков наш подход, и мы работаем в этом направлении.

Я полагаю, что нам придется принять определенные решения в соответствующее время. Если мы не сможем договориться, тогда мы вынуждены будем что-то делать. Я не стану говорить, что они останутся в команде до завершения срока действия их контрактов. В такой ситуации клуб должен принимать решения. Мы надеемся, что сможем договориться.

В сезоне-2017/18 Панарин установил личный и клубный бомбардирский рекорды (27 голов + 55 результативных передач). Бобровский за время выступления в "Коламбусе" дважды стал обладателем "Везина Трофи".