Киселевич подписал однолетний контракт с "Флоридой"

"Флорида" на своем официальном сайте сообщила о заключении контракта с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ он сделал 16 передач в 44 играх регулярного чемпионата и набрал 3 (1+2) очка в 21 встрече плей-офф. На Олимпийских играх-2018 Киселевич сделал две передачи в шести матчах, а на ЧМ-2018 на его счету один ассист в восьми играх.