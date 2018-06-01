Киселевич подписал однолетний контракт с "Флоридой"

"Флорида" на своем официальном сайте сообщила о заключении контракта с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне КХЛ он сделал 16 передач в 44 играх регулярного чемпионата и набрал 3 (1+2) очка в 21 встрече плей-офф. На Олимпийских играх-2018 Киселевич сделал две передачи в шести матчах, а на ЧМ-2018 на его счету один ассист в восьми играх.
#FlaPanthers agree to terms with defenseman Bogdan Kiselevich on a one-year contract.– Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июня 2018 г.
Details " https://t.co/4z1A40eQhu pic.twitter.com/NnrqU245si
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bezik
Во Флориде вполне в ПК и 2 пару должен попадать. Сумму бы сразу огласили только. Наверное, в районе 1 млн
18:01
Деметр
А трепался,что ехать не стоит...
18:00
Бармалей3000
УЧИ АНГЛИЙСКИЙ, ЖИВИ В АМЕРИКЕ, Щипачев показал как быстро упасть на дно!!!
17:13