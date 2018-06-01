17:07 | Хоккей — НХЛ

Киселевич подписал однолетний контракт с "Флоридой"

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"Флорида" на своем официальном сайте сообщила о заключении контракта с защитником Богданом Киселевичем. Соглашение с 28-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне КХЛ он сделал 16 передач в 44 играх регулярного чемпионата и набрал 3 (1+2) очка в 21 встрече плей-офф. На Олимпийских играх-2018 Киселевич сделал две передачи в шести матчах, а на ЧМ-2018 на его счету один ассист в восьми играх.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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bezik

Во Флориде вполне в ПК и 2 пару должен попадать. Сумму бы сразу огласили только. Наверное, в районе 1 млн

18:01

Деметр

А трепался,что ехать не стоит...

18:00

Бармалей3000

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ, ЖИВИ В АМЕРИКЕ, Щипачев показал как быстро упасть на дно!!!

17:13

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