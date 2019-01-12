"Каролина" обыграла "Баффало", Свечников отметился удалением

"Каролина" обыграла "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это четвертая победа "Харрикейнс" в последних пяти встречах.

Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников очков не набрал, но отметился удалением в начале второго периода на 2 минуты.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Каролина" - "Баффало" - 4:3 (1:1, 3:1, 0:1)

Голы: Ферланд - 13 (Терявяйнен, Славин), 10:25 - 1:0. Скиннер - 30 (бол., Далин, Райнхарт), 19:39 - 1:1. Уильямс - 12 (ван Римсдайк), 24:30 - 2:1. Поминвилль - 10 (Родригес, Далин), 25:00 - 2:2. Ахо - 17 (Ферланд), 25:42 - 3:2. Ахо - 18 (Ферланд, Терявяйнен), 32:27 - 4:2. Окпосо - 7 (Сканделла, Ларссон), 56:48 - 4:3.

Вратари: Макэлхинни - Хаттон (57:57).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 30 (9+11+10) - 33 (12+8+13).

Наши: Свечников (12.33/1/0) - -.

12 января. Роли. PNC Arena.