03:22 | Хоккей — НХЛ

Карлсон забил с крутой передачи Кузнецова. Видео


"Вашингтон" принимает "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" вышли вперед в первом периоде благодаря голу защитника Джона Карлсона, который забил с пятачка Сергея Бобровского. Голевой передачей отметился форвард Евгений Кузнецов, который предварительно несколько раз накрутил игроков обороны "Блю Джэкетс".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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