Карлсон забил с крутой передачи Кузнецова. Видео

"Вашингтон" принимает "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" вышли вперед в первом периоде благодаря голу защитника Джона Карлсона, который забил с пятачка Сергея Бобровского. Голевой передачей отметился форвард Евгений Кузнецов, который предварительно несколько раз накрутил игроков обороны "Блю Джэкетс".
.@JohnCarlson74 sneaking way down low #CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/1PcYU6oOaV– Washington Capitals (@Capitals) 10 февраля 2018 г.
- Вашингтон Кэпиталз
- Коламбус Блю Джэкетс
- Сергей Бобровский
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Джон Карлсон
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