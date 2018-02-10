Карлсон забил с крутой передачи Кузнецова. Видео

"Вашингтон" принимает "Коламбус" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Кэпиталз" вышли вперед в первом периоде благодаря голу защитника Джона Карлсона, который забил с пятачка Сергея Бобровского. Голевой передачей отметился форвард Евгений Кузнецов, который предварительно несколько раз накрутил игроков обороны "Блю Джэкетс".