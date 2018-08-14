Каналы национального телевидения США покажут рекордное количество матчей НХЛ

Американский телеканал NBC представил программу трансляций матчей НХЛ на сезон-2018/19, сообщается на официальном сайте лиги.

В общей сложности NBC и NBCSN (спортивный филиал общенациональной сети) планируют показать 109 матчей. Из них на главном канале NBC покажут 13 игр. Также запланирована трансляция Матча звезд. В последний раз его показывали в прямом эфире на общенациональном канале в 1997 году.

Отмечается, что это наибольшее количество хоккейных трансляций с момента приобретения сетью прав на показ матчей НХЛ в 2005 году.