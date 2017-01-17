Каменев - про дебют за "Нэшвилл": "Уже лег спать, но тут мне позвонил тренер..."

Капитан молодежной сборной России-2016 Владислав Каменев в интервью "СЭ" поделился впечатлениями от дебюта в НХЛ за "Нэшвилл" . Форвард рассказал, как исполнилась его заветная мечта.

– Несмотря на то что вы проводите неплохой сезон в АХЛ, даже слухов не было о том, что вас поднимут в "Нэшвилл". Как все произошло?

– Насколько я понимаю, в команде было несколько травмированных, поэтому из "Милуоки" вызвали двух человек. Все действительно произошло неожиданно. Мы были на выезде в Калифорнии, я уже лег спать, но тут мне позвонил тренер. Сообщил, что поднимают, объяснил, во сколько выезд. Пока собирался, ехал, уже наступила глубокая ночь. Да и летели мы тяжело.

– Ночью?

– Да. Вылетели в 23 часа, а в расположении клуба были в 7 утра. Там же другой часовой пояс. Весь путь занял часов пять. Прибыли – и в этот же день матч с "Флоридой". Помните, в начале января была стрельба в аэропорту Флориды? Так вот мы оттуда улетели за час до того, как все началось. Приехали, смотрим новости. Был шок. Хорошо, что успели покинуть это место.

– Кошмар.

– Прибыли утром, нам дали поспать перед матчем, а вечером уже первая игра в НХЛ. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

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