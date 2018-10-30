"Калгари" одержал победу над "Торонто"

"Калгари" обыграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. 2 (1+1) очка в этой встрече набрал нападающий Элиас Линдхольм.

Защитник "Мэйпл Ливз" Никита Зайцев провел на площадке 18 минут 49 секунд, Игорь Ожиганов отыграл 12 минут 12 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Калгари" - 1:3 (0:0, 0:0, 1:3)

Голы: Монахэн - 5 (бол., Линдхольм, Джиордано), 45:39 - 0:1. Линдхольм - 8 (Годро, Монахэн), 46:34 - 0:2. Кадри - 3 (бол., Марнер, Райлли), 56:07 - 1:2. Фролик - 5 (п.в.), 59:54 - 1:3.

Вратари: Андерсен (58:19 - 58:39, 58:41 - 59:54) - Смит.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 25 (4+11+10) - 34 (12+12+10).

Наши: Зайцев (18:49/0/0), Ожиганов (12:12/1/0) - -.

30 октября. Торонто. Scotiabank Arena.