02:51 | ХОККЕЙ — НХЛ

Иван Проворов: "Две шайбы за одну смену – это просто невероятно"

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Нападающий "Филадельфии" Иван Проворов после матча регулярного чемпионата НХЛ против "Чикаго" (3:1) отметил, что оставил позади прошлую встречу с "Блэкхокс" (4:7), в которой его показатель полезности составил "-5". По словам автора дубля, сегодня он показал невероятный результат, забросив две шайбы за одну смену.

– В прошлой игре было несколько очень неудачных отскоков, я провел не лучшую игру, – цитирует Проворова официальный сайт НХЛ. – Но я оставил ее позади и извлек уроки. Сегодня результат стал лучше. Забить одну шайбу очень приятное чувство. Забить же две шайбы за одну смену – это просто невероятно.

 

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