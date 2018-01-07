Иван Барбашев: "Приятно забить первый гол в сезоне"

Нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев после поражения от "Филадельфии" (3:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ отметил, что ему было приятно забросить первую шайбу в сезоне. Однако, по словам россиянина, команда должна играть лучше с первых минут.

– Приятно забить первый гол в сезоне, – цитирует Барбашева официальный сайт НХЛ. – Я хорошо играл, а гол придал уверенности. С каждой сменой было все лучше и лучше.

Однако команда обидно проиграла. Просто мы были не готовы к первому периоду. Соперник забил пару голов, а наша команда поздно включилась. Надо лучше играть с первых минут. Есть время подумать. Завтра уже новый матч.