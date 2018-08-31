Илья Ковальчук: "Самое яркое впечатление о футбольном чемпионате мира - количество иностранных болельщиков"

Нападающий "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук отметил, что не испытывает ревности к футболистам, которые во время чемпионата мира в России переключили внимание с хоккея на футбол.



- Зимой страна жила хоккеем, а летом - футболом. Не ревнуете, что у болельщиков переключилось внимание?

- Нет, не ревную. Наоборот, рад за ребят. Мы сами летали в Сочи, и на матче с Испанией были. Переживали, болели. Всех ребят знаем, общаемся. Они красавцы. Подарили праздник всей стране.

- Чего ожидали от сборной России перед чемпионатом мира по футболу?

- Ожидал того, что они и показали - борьбы в каждом матче. Того, что ребята будут ложиться костьми. И где не позволяет мастерство, станут брать трудолюбием. Что они и сделали с Испанией. Остались очень позитивные эмоции.

- Какое самое яркое впечатление от турнира?

- Организация и количество иностранных болельщиков, которые приехали к нам и поменяли мнение о России. Даже англичане, которые очень старались не пускать к нам на чемпионат мира своих граждан.

- Наверное, вам даже проще было выйти на улицу, когда куча иностранных болельщиков, среди которых можно затеряться?

- Да нет. Я спокойно к этому отношусь. Вчера прошел от Красной площади до Патриарших прудов. Все очень хорошо и красиво.

- Сколько раздали автографов за это время?

- Не обращаю на это внимание. Стараюсь никому не отказывать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)