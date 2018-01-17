Илья Брызгалов: "Жердев расторг контракт с рижским "Динамо"? Кому-то это интересно вообще?"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что ему не интересен Николай Жердев и рижское "Динамо". Он даже предложил запустить голосование по поводу того, кому это интересно.
– Слышали, что недавно рижское "Динамо" расторгло контракт с Николаем Жердевым?
– Я даже не знал, что Жердев еще играет. И не знал, что рижское "Динамо" еще существует. Даже если еще играет, то зачем себе засорять этой темой мозги? Не стоит это внимания. Кому-то это интересно вообще?
– Так ведь талант большой. Человек с сильнейшего драфта в истории, где был выбран под четвертым номером, давшего хоккею кучу олимпийских чемпионов. Обидно, что не реализовал потенциал.
– Мне нисколько не обидно, и вам, по-моему, тоже наплевать. Вы запустите голосование у себя на веб-сайте: "Волнует ли вас судьба Николая Жердева?". И узнаете, что думают читатели. Варианты ответа: а) Да; б) Нет; в) Мне нет дела до этого (стучит по горлу). Третьих будет больше всего. Надо чувствовать настроение народа. (Игорь ЕРОНКО)
defender_8
Я совершил ужасную ошибку- не посоветовался с Брызгаловым и прочитал заметку о Жердеве. Мало того, я нашел массу материалов об этом хоккеисте. Но почему меня абсолютно не волнует Брызгалов? Спросите это у него.
06:50
Gondzo
Cтранно, что человек, живущий в мире профессионального хоккея (я про Брызгалова) не в курсе, что существует рижское "Динамо". А он вообще-то знает хоть, что проводится чемпионат КХЛ, что в КХЛ есть российские (и не только) клубы? Что вообще знает человек по фамилии Брызгалов и кому он сам интересен? Вам? Мне глубоко наплевать на его размышлизмы и тем более его существование...
06:05