Илья Брызгалов: "Жердев расторг контракт с рижским "Динамо"? Кому-то это интересно вообще?"

Бывший вратарь, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов в интервью "СЭ" отметил, что ему не интересен Николай Жердев и рижское "Динамо". Он даже предложил запустить голосование по поводу того, кому это интересно.

– Слышали, что недавно рижское "Динамо" расторгло контракт с Николаем Жердевым?

– Я даже не знал, что Жердев еще играет. И не знал, что рижское "Динамо" еще существует. Даже если еще играет, то зачем себе засорять этой темой мозги? Не стоит это внимания. Кому-то это интересно вообще?

– Так ведь талант большой. Человек с сильнейшего драфта в истории, где был выбран под четвертым номером, давшего хоккею кучу олимпийских чемпионов. Обидно, что не реализовал потенциал.

– Мне нисколько не обидно, и вам, по-моему, тоже наплевать. Вы запустите голосование у себя на веб-сайте: "Волнует ли вас судьба Николая Жердева?". И узнаете, что думают читатели. Варианты ответа: а) Да; б) Нет; в) Мне нет дела до этого (стучит по горлу). Третьих будет больше всего. Надо чувствовать настроение народа. (Игорь ЕРОНКО)

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