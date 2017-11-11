Худобин не спас "Бостон" от волевой победы "Торонто"

"Торонто" в овертайме вырвал победу над "Бостоном" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что за минуту до окончания третьего периода "Мэйпл Ливз" проигрывали сопернику.
В составе победителей две шайбы забросил Джеймс ван Римсдайк, победу команде в дополнительной пятиминутке добыл Патрик Марло. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провел на льду 21 минуту, нанес один бросок и заработал показатель полезности "+1".
Голкипер "Бостон" Антон Худобин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Торонто" – "Бостон" – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Бержерон - 4 (Маршан, Краг), 35:38 - 0:1. ван Римсдайк - 7 (бол., Кадри, Райлли), 39:44 - 1:1. Пастрняк - 10 (бол., Шварц, Бьорк), 54:30 - 1:2. ван Римсдайк - 8 (Марнер, ЗАЙЦЕВ), 59:00 - 2:2. Марло - 7 (Гардинер, Марнер), 61:07 - 3:2.
Вратари: Андерсен (57:56 - 59:00) - ХУДОБИН.
Штраф: 8 - 12.
Броски: 33 (10+14+8+1) - 35 (8+15+11+1).
Наши: Зайцев (21:28/1/+1) - -.
11 ноября. Торонто. Air Canada Centre.
Весёлый©
Перед матчем была церемония ввода в Зал Славы Карии, Селянне, Рекки и Андрейчука, но её не застал, лишь вопросы им в первом перерыве, про лучших игроков (2 голоса у Бобби Орра, Селянне нравится Ги Лафлёр), вратарей (Андрейчук поклонник Бродера) и ужесточении наказания за удары в голову (Кария и Селянне - за, Рекки и Андрейчук - за более консервативный хоккей). Ну, Бержеронка - "более лучший" вантаймер, чем Куч и Ови! Маршан - фанат Мэттьюса, все обсуждают его твит "Когда уже уравняют составы, он один против пяти, что бы выглядело по-чесноку для других команд?" В целом, здесь было побольше борьбы, но никто не хотел забивать, а стопроцентных моментов (из того, то видел) практически не было. Но всё-таки почти два периода по нулям было сложно ожидать. Жаль Худобина, за 15 секунд до второго перерыва с мясом продавили и занесли. Теперь, в скобках - то, что хотел написать по итогам матча, если бы не последняя минута и овертайм. ((Атака Торонто - это миф, в конце первого периода больше полутора минут звено Марнера (его вернули к ван Римсдайку и Бозаку). Марнер был заметен лишь в одном моменте, в третьем периоде: на входе в зону по-футбольному подработал шайбу коленкой на ход, упал за воротами, но шайбу сохранил и через 10 секунд снова упал, очень комично. Да и вообще, на роль распасовщика он не тянет, Кузенька куда получше)). Но вышло по-другому и Митч всё-таки риал дифференс мейкер (хоть и повезло, странно, что Бостон не дотерпел).
06:29