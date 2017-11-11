Худобин не спас "Бостон" от волевой победы "Торонто"

"Торонто" в овертайме вырвал победу над "Бостоном" (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Отметим, что за минуту до окончания третьего периода "Мэйпл Ливз" проигрывали сопернику.

В составе победителей две шайбы забросил Джеймс ван Римсдайк, победу команде в дополнительной пятиминутке добыл Патрик Марло. Защитник канадского клуба Никита Зайцев провел на льду 21 минуту, нанес один бросок и заработал показатель полезности "+1".

Голкипер "Бостон" Антон Худобин отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" – "Бостон" – 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бержерон - 4 (Маршан, Краг), 35:38 - 0:1. ван Римсдайк - 7 (бол., Кадри, Райлли), 39:44 - 1:1. Пастрняк - 10 (бол., Шварц, Бьорк), 54:30 - 1:2. ван Римсдайк - 8 (Марнер, ЗАЙЦЕВ), 59:00 - 2:2. Марло - 7 (Гардинер, Марнер), 61:07 - 3:2.

Вратари: Андерсен (57:56 - 59:00) - ХУДОБИН.

Штраф: 8 - 12.

Броски: 33 (10+14+8+1) - 35 (8+15+11+1).

Наши: Зайцев (21:28/1/+1) - -.

11 ноября. Торонто. Air Canada Centre.