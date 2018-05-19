Нападающий "Чикаго" Мариан Хосса объявил о завершении карьеры, сообщает sport.sme.sk. 39-летний форвард еще имеет контракт с "Блэкхокс", но решил уйти из спорта по состоянию здоровья.

- Я больше не буду играть в хоккей. У меня есть контракт с "Чикаго" на три года, но только одно здоровье, которое не позволяет мне вернуться. Посмотрим, что решат в клубе. Может, меня обменяют, может, поместят в список травмированных.

Хосса из-за аллергии на экипировку пропустил весь прошлый сезон. Всего в НХЛ он провел 1309 матчей, набрав 1134 (525+609) очка.