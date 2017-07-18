Хенрик Лундквист: "Кросби и Макдэвид - два лучших игрока в НХЛ"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист назвал двух лучших игроков НХЛ на данный момент. По его словам, это нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби и форвад "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.



– Кросби – самый неудобный игрок для вратаря? Это зависит от команды, в которой он играет. "Питтсбург" – очень хорошая команда, – цитирует Лундквиста Hockey Sverige. – Первые два звена очень быстрые и мастеровитые. Даже третье и четвертое звенья очень быстры. С этим и связан их успех в последние годы. Многие команды стали использовать похожий стиль – быстрый с большим объемом катания.

Без сомнений, Сидни – один из лучших игроков. Я не так часто встречаюсь в матчах с Макдэвидом, но, наверное, они с Сидни – два лучших игрока НХЛ.