Гол Сошникова не спас "Торонто" в игре с "Далласом"

"Даллас" переиграл "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3. Первой звездой встречи признан форвард "Старз" Девин Шор, набравший 2 (1+1) очка. В составе проигравшей команды голом отметился форвард Никита Сошников, а его партнер Никита Зайцев записал себе в актив результативную передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" – "Торонто" – 6:3 (5:1, 1:2, 0:0)

Голы: Шор – 8 (Хэмьюс), 2:53 – 1:0. Факса – 7 (Шор, Шарп), 4:37 – 2:0. Корпикоски – 7 (Ритчи, Хэмьюс), 11:18 – 3:0. Бозак – 13 (бол., ван Римсдайк, Марнер), 13:46 – 3:1. Ритчи – 10 (Хонка, Крэкнелл), 16:04 – 4:1. Джей. Бенн – 14 (бол., Клингберг, Сегин), 18:22 – 5:1. СОШНИКОВ – 3 (Мартин), 24:19 – 5:2. Спецца – 8 (Сегин), 27:49 – 6:2. Марнер – 12 (Кадри, ЗАЙЦЕВ), 30:25 – 6:3.

Вратари: Лехтонен – Андерсен (Макэлхинни, 2:00, Андерсен, 2:03, Макэлхинни, 11:18).

Штраф: 4 – 2.

Броски: 20 (12+7+1) – 43 (14+16+13).

Наши: – – Зайцев (19:08/2/-1), Сошников (9:50/3/-1).

Даллас. American Airlines Center.