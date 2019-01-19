Гол с передачи Малкина принес "Питтсбургу" победу над "Аризоной"

"Аризона" на своем льду проиграла "Питтсбургу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:3 ОТ). В победном голе "Пингвинз" поучаствовал российский нападающий Евгений Малкин, отметившийся голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Аризона" - "Питтсбург" - 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Келлер - 10 (бол., Экман-Ларссон, Гарлэнд), 12:51 - 1:0. Риикола - 2 (бол., Петтерссон, Симон), 24:58 - 1:1. Гюнтцель - 24 (Каллен, Уилсон), 25:38 - 1:2. Степан - 9 (Яльмарссон, Хиностроза), 54:34 - 2:2. Кессел - 19 (бол., Кросби, Малкин), 64:10 - 2:3.

Вратари: Кюмпер - Мюррей.

Штраф: 8 - 8.

Броски: 32 (14+4+12+2) - 35 (11+13+6+5).

Наши: Любушкин (12.03/2/-1) - Малкин (22.42/6/0).

19 января. Глендейл. Gila River Arena.