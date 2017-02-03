Гол Нестерова не спас "Монреаль" в игре с "Филадельфией"

"Филадельфия" нанесла поражение "Монреалю" в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1. Первой звездой встречи стал форвард "Флайерз" Мэтт Рид, ставший автором победного гола. В составе "Канадиенс" единственную шайбу забросил российский защитник Никита Нестеров. Этот гол – первый для россиянина в новой команде.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" – "Монреаль" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: НЕСТЕРОВ – 4 (Гальченюк, Шоу), 4:51 – 0:1. Жиру – 12 (бол., Штрайт, Шенн), 37:50 – 1:1. Рид – 7 (Кутюрье, Казинс), 43:32 – 2:1. Кутюрье – 9 (п.в.), 59:46 – 3:1.

Вратари: Нойвирт – Прайс (58:44 – 59:46).

Штраф: 2 – 6.

Броски: 24 (10+7+7) – 16 (5+6+5).

Наши: Любимов (10:15/0/0), Проворов (24:43/3/0) – Радулов (19:01/1/-2), Емелин (20:10/2/-1), Марков (18:26/0/0), Нестеров (14:20/2/+1).

Филадельфия. Wells Fargo Center.