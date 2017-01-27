Генменеджер "Монреаля": "Нестеров опытный хоккеист, несмотря на возраст"

Генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен подчеркнул, что переговоры об обмене российского защитника "Тампа-Бэй" Никиты Нестерова на канадца Джонатана Расина начались около полутора месяце назад, но потом были приостановлены. По его словам, Нестеров обладает обладает большим опытом, несмотря на возраст.

- Несмотря на то, что ему только 23, он уже сыграл 26 матчей в плей-офф НХЛ, - приводит пресс-служба "Канадинес" слова Бержевена. - Он обладает большим опытом. Никогда не бывает много защитников, глубина состава всегда полезна. Я помню его игру в плей-офф. Он - молодой парень, который может быстро перемещать шайбу и обладает хорошим броском.

"Тампа" обменяла Нестерова в "Монреаль"