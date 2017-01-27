"Тампа" обменяла Нестерова в "Монреаль"

23-летний защитник Никита Нестеров продолжит свою карьеру в "Монреале", сообщает пресс-служба клуба НХЛ. "Тампа" обменяла россиянина на канадца Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта новичков.

В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе "Тампы", в которых набрал 12 (3+9) очков. "Лайтнинг" подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.

До переезда в НХЛ Нестеров выступал за "Трактор", воспитанником которого он является. В КХЛ провел 67 матчей и набрал 5 (0+5) очков.