"Тампа" обменяла Нестерова в "Монреаль"

23-летний защитник Никита Нестеров продолжит свою карьеру в "Монреале", сообщает пресс-служба клуба НХЛ. "Тампа" обменяла россиянина на канадца Джонатана Расина и выбор в шестом раунде драфта новичков.
В этом сезоне Нестеров провел 35 матчей в составе "Тампы", в которых набрал 12 (3+9) очков. "Лайтнинг" подписал его на драфте новичков 2011 года. Всего в составе команды россиянин провел 119 матчей, в которых набрал 28 (8+20) очков.
До переезда в НХЛ Нестеров выступал за "Трактор", воспитанником которого он является. В КХЛ провел 67 матчей и набрал 5 (0+5) очков.
fifa_guru
Печально конечно..
05:50
MAPKJIAP
Походу Тампа уже не рассчитывает выходить в ПО и тем более выиграть КС в этом сезоне... А Нестеров может сесть в запас в Монреале...
05:37
Монте-Кристо(Мститель) .
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
05:13