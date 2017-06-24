10:45 | Хоккей — НХЛ

Генменеджер "Коламбуса": "Искали забивного форварда, и статистика Панарина говорит сама за себя"

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Генеральный менеджер "Коламбуса" Ярмо Кекяляйнен подчеркнул, что новичок команды Артемий Панарин обладает лидерскими качествами, которые необходимы "Блю Джекетс". По его словам, статистика российского нападающего говорит сама за себя.

 
"Коламбус" станет вторым клубом в карьере Артемия ПАНАРИН в НХЛ.Панарина обменяли в "Коламбус". "Чикаго" сошел с ума?

- "Коламбус" искал забивного форварда. Мы хотели взять талантливого нападающего, который может переломить ход игры, - приводит официальный сайт "Блю Джекетс" слова Кекяляйнена. - И, безусловно, в этом плане статистика Панарина говорит сама за себя.

Он - хоккеист первого звена, который в ключевые моменты может стать лидером. Он обладает этим особым талантом.

Также он один из лучших при игре в большинстве. Для своих габаритов он играет очень смело. Панарин обладает прекрасной скоростью. Он может создавать голевые моменты.

Напомним, что "Чикаго" обменял Артемия Панарина и американского нападающего Тайлера Мотта в "Коламбус" на другого игрока нападения из США Брэндона Саада и шведского голкипера Антона Форсберга. 

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