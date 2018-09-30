Галифакс отказался переименовывать улицу в честь Кросби

Городской совет Галифакса отказал в идее переименовать одну из улиц пригорода в честь капитана "Питтсбурга" Сидни Кросби, информирует Global News. Форвард является уроженцем пригорода Галифакса Коул-Харбора.

Впервые о переименовании улицы заговорили после второй победы "Питтсбурга" в Кубке Стэнли в 2016 году.

Как отмечается, что пока подобная идея не отвечает критериям, так как игрок еще не завершил карьеру. Совет города признает значимый вклад Кросби в развитие общества, однако не готов пойти на такой шаг в том числе по практическим соображениям – переименование улицы вызовет логистические неудобства.

При этом город готов чествовать хоккеиста другими способами. Например организовать специальный праздник или же назвать в честь него одну из новых улиц города в будущем после завершения карьеры.