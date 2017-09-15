Фолиньо подписал 4-летний контракт с "Миннесотой"

"Миннесота" на своем официальном сайте объявила о заключении контракта с нападающим Маркусом Фолинью. Новое соглашение с 26-летним хоккеистом рассчитано на 4 года, за которые он заработает 11,5 миллиона долларов.

Средний оклад Фолиньо составит 2,875 миллиона за сезон. Напомним, что Фолиньо находился в статусе ограниченно свободного агента, после обмена в "Уайлд" из "Баффало".

В прошлом сезоне он набрал 23 (13+10) очка в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Всего в лиге на его счету 116 (49+67) очков в 347 встречах.