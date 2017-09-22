"Филадельфия" проиграла "Бостону", несмотря на передачу Проворова

"Бостон" в предсезонном матче обыграл в овертайме "Филадельфию" - 2:1. Результативную передачу на свой счет в этом поединке записал защитник "Флайерз" Иван Проворов, который провел на площадке 25 минут 54 секунды.

В еще одной игре "Нью-Джерси" одержал победу над "Монреалем" - 4:1. Нападающий "Канадиенс" Никита Щербак отыграл 13 минут 42 секунды.

НХЛ

Предсезонные матчи

"Бостон" - "Филадельфия" - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Постма, Агостино - Санхейм.

"Монреаль" - "Нью-Джерси" - 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Гелинас - Мюллер, Хишер, Братт (2).