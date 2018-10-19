Евгений Малкин: "Тренер говорил, что я должен бросать чаще - я и бросил"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин прокомментировал свой первый гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Торонто" (3:0). Форвард смог поразить ворота с острого угла.

- Я не видел свободных зон или кого-то открытого, зато увидел защитника, бросившегося на меня, - цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. - Единственный шанс был обыграть его один в один, но это было рискованно. Тренер перед игрой говорил мне, что я должен бросать почаще, вот я и решил бросить. Вратарю было сложно, поскольку он не ожидал такого.

Мы провели три периода против Остона Мэттьюса и Джона Тавареса и отлично сыграли в обороне. Мы понимали, что они сильные игроки, мы действовали жестко, умно и, думаю, заслужили победу.