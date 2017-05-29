Евгений Малкин: "Очки и призы меня не волнуют – мне нужен еще один Кубок Стэнли"

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подчеркнул в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли с "Нэшвиллом", что его не волнуют личные награды. В 19 встречах этого плей-офф Малкин набрал 24 очка и является лучшим бомбардиром и одним из главных претендентов на "Конн Смайт Трофи". Первый матч состоится в ночь на 30 мая по московскому времени и начнется в 3.00.

– Я совершенно не думаю об очках и призах, – приводит NHL.com/ru слова Малкина. – Мне нужен еще один Кубок. Вот чего я хочу. Значение имеет только успех команды.