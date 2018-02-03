Евгений Малкин: "Когда так хорошо идет игра, получаешь удовольствие"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин отметил, что полностью доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона" (7:4). Россиянин в этой встрече провел на льду 19 минут и набрал 4 (2+2) очка.

– Сегодня мы сыграли отлично. Мы все делали быстро, у команды было прекрасное движение, – цитирует официальный сайт НХЛ Малкина. – Кроме того, мы понимали друг друга. Когда так идет игра, то получаешь удовольствие. Сегодня было именно так.

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